L’Inter vola, Inzaghi pure: esilarante caduta del tecnico nerazzurro a San Siro [VIDEO]

Grandissima prestazione dell’Inter nella partita della 17esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi vola in testa alla classifica dopo il successo contro il Cagliari. La sfida non è stata mai in discussione, si è conclusa sul risultato di 4-0. Il grandissimo protagonista è stato Lautaro Martinez, il Toro ha realizzato una doppietta e fallito un calcio di rigore, poi le marcature di Sanchez e Calhanoglu.

L’Inter approfitta dei passi falsi di Napoli e Milan e vola in testa alla classifica del campionato di Serie A. Vola anche Simone Inzaghi, ma dalle scale. Brutto scivolone al termine della gara, per fortuna senza conseguenze per l’allenatore dell’Inter. L’allenatore nerazzurro lascia la panchina dopo il trionfo contro il Cagliari e si dirige verso lo spogliatoio. L’ex Lazio scivola dalle scale, prova ad aggrapparsi al vetro ma senza grossi risultati. E’ stato uno scivolone che, fortunatamente, non ha portato conseguenze. In basso il video.