Inter, blitz della Guardia di Finanza: tutte le plusvalenze dal 2017 al 2019 e cosa rischia il club

Si allarga lo scandalo plusvalenze nel campionato di Serie A. Dopo quella in casa Juventus, si è registrata anche la visita della Guardia di Finanza nella sede dell’Inter, nella giornata di ieri sono stati acquisiti documenti nelle sedi del club nerazzurro e della Lega con relazione alle plusvalenze agli anni 2017/19. Il 9 dicembre scorso le fiamme gialle avevano trasmesso un’informativa evidenziando alcune criticità sulle operazioni di una decina di calciatori. La reazione dell’Inter è stata immediata e il club nerazzurro ha deciso di aggiornare sulla situazione: nessun dirigente è, al momento, indagato. Cosa rischia l’Inter? Nel 2018 al Chievo vennero comminati 3 punti di penalizzazione in classifica dal Tribunale Figc. In queste situazioni le sanzioni vanno dall’ammenda all’esclusione dal campionato, quest’ultima ipotesi molto remota. Il rischio è anche quello di punti di penalizzazione, l’obiettivo dei club è quello di cavarsela con un’ammenda.

Plusvalenze Inter, gli affari nel bilancio 2017/18

Davide Santon: ceduto alla Roma per 9,5 milioni, plusvalenza 8,127 milioni;

Andrei Ionut Radu: ceduto al Genoa per 8 milioni, plusvalenza 7,763 milioni;

Davide Bettella: ceduto all’Atalanta per 7 milioni, plusvalenza 6,949 milioni;

Federico Valietti: ceduto al Genoa per 6 milioni, plusvalenza 5,950 milioni;

Jeison Murillo: ceduto al Valencia per 11,938 milioni, plusvalenza 5,340 milioni;

Marco Carraro: ceduto all’Atalanta per 5 milioni, plusvalenza 4,455 milioni;

Jens Odgaard: ceduto al Sassuolo per 4,620 milioni, plusvalenza per 3,535 milioni;

Nicolò Zaniolo: ceduto alla Roma per 4,230 milioni, plusvalenza per 2,643 milioni;

Yuto Nagatomo: ceduto al Galatasaray per 2,5 milioni, plusvalenza per 1,845 milioni;

Rei Manaj: ceduto all’Albacete per 1,975 milioni, plusvalenza per 1,225 milioni;

Francesco Bardi: ceduto al Frosinone per 1 milione, plusvalenza per 721mila euro;

Geoffrey Kondogbia: ceduto al Valencia per 21,893 milioni, plusvalenza per 541mila euro;.

Gary Medel: ceduto al Besiktas per 2,5 milioni, plusvalenza per 191mila euro;

Stevan Jovetic: ceduto al Monaco per 10,5 milioni, plusvalenza per 129mila euro;

Marco Capone: ceduto al Crotone per 20mila euro, plusvalenza per 16mila euro;

Plusvalenze Inter, gli affari nel bilancio 2018/19

Andrea Pinamonti: ceduto al Genoa per 19,5 milioni, plusvalenza 19,009 milioni;

Zinho Vanheusden: ceduto allo Standard Liegi per 11,740 milioni, plusvalenza 9,529 milioni;

Andrea Adorante: ceduto al Parma per 4 milioni, plusvalenza per 3,954 milioni;

Marco Sala: ceduto al Sassuolo per 3 milioni, plusvalenza per 2,949 milioni;

Gabriele Zappa: ceduto al Pescara per 3 milioni, plusvalenza per 2,945 milioni;

Riccardo Burgio: ceduto all’Atalanta per 1,5 milioni, plusvalenza per 1,464 milioni;

Francesco Forte: ceduto al Waasland per 400mila euro, plusvalenza per 287mila euro;

Alberto Brigati: ceduto al Padova per 5mila euro, plusvalenza per 4mila euro.