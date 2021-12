Inter, Marotta sullo scandalo plusvalenze: “abbiamo agito in modo corretto”

SportFair

L’Inter è in campo per la partita della 19esima giornata del campionato di Serie A, di fronte il Torino con l’obiettivo della squadra di Simone Inzaghi di continuare la corsa scudetto. Si è registrata la visita della Guardia di Finanza per lo scandalo plusvalenze, secondo quanto confermato dal club non ci sarebbero indagati. Ai microfoni di DAZN ha parlato Beppe Marotta.

“Ieri abbiamo emesso un comunicato molto chiaro. Ribadisco: l’Inter ha sempre agito in modo corretto. C’è serenità e collaborazione. Noi primi a fine andata? Non me l’aspettavo. È un merito della società e soprattutto del nostro allenatore Simone Inzaghi, che inserendosi in un contesto di difficoltà è riuscito a dimostrarsi un leader. Il lavoro del predecessore è stato sicuramente importante: è un processo evolutivo”.