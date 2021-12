Inter-Cagliari 4-0, le pagelle di SportFair: Barella inventa e Lautaro concretizza, Dalbert ex in confusione

SportFair

Inter da impazzire e primo posto nel campionato di Serie A, è la netta favorita alla vittoria del massimo torneo italiano. E’ andato in scena il posticipo della 17esima giornata, ennesima prova di forza della squadra di Simone Inzaghi, niente da fare per il Cagliari. E’ stato un dominio per i padroni di casa, la partita si sblocca dopo 29 minuti con un gol di Lautaro Martinez, alla fine del primo tempo il Toro ha sbagliato un penalty. Nella ripresa è dominio per la squadra di Simone Inzaghi che raddoppia con Sanchez e poi chiude i conti con una magia di Calhanoglu e ancora con Lautaro Martinez. Prestazione veramente eccezionale per Barella che si dimostra forse il centrocampista più completo del campionato, molto bene anche Lautaro e Calhanoglu. Finisce 4-0, Inter al primo posto con 40 punti.

Inter-Cagliari, le pagelle di SportFair

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 6: non viene quasi mai impegnato dagli avversari. Partita da spettatore.

Skriniar voto 6.5: vita facile contro gli attaccanti del Cagliari, lui si fa sempre trovare pronto. Muro.

De Vrij voto 6: non è sempre puntuale, ma la sua prestazione è comunque all’altezza.

Bastoni voto 6.5: è un punto di riferimento per Inzaghi e futuro punto fermo della Nazionale. Asso di Bastoni.

Dumfries voto 6.5: ottima partita per l’esterno che spinge tantissimo, l’unico richiamo per non riuscire a concretizzare.

Barella voto 7.5: assist, inserimenti e grandi giocate. E’ un centrocampista eccezionale.

Brozovic voto 6.5: prova a far girare la squadra, ci riesce con la solita qualità.

Calhanoglu voto 7.5: il solito piede fatato, pennella per il gol di Lautaro. Artista. Il gol vale il prezzo del biglietto.

Perisic voto 6: spinge di meno rispetto alle ultime partite, la sua prestazione è comunque ottima.

Sanchez voto 7: chiude i conti nel secondo tempo e si dimostra una riserva di lusso. Jolly.

Lautaro voto 7.5: sblocca il risultato e si dimostra un goleador, c’è un problema dal dischetto. Sigla una doppietta e il rigore sbagliato non cambia il giudizio.

A disposizione: Radu, Gagliardini, Vecino, Dzeko, Kolarov, Sensi s.v., Ranocchia, Vidal 6, Dimarco 6, D’Ambrosio, Zanotti s.v., Satriano 6.

CAGLIARI (3-5-2):

Cragno voto 7.5: è l’unico a salvarsi degli ospiti, protagonista di parate incredibile. L’uomo Cragno.

Caceres voto 5.5: qualche buona chiusura per l’ex Juventus, ma non è sempre lucido.

Godin voto 5.5: ex della partita, contro gli attaccanti dell’Inter è sempre un problema.

Carboni voto 5: in grossa difficoltà, commette anche errori di posizionamento. La Befana si avvicina…

Bellanova voto 6: è uno dei migliori del Cagliari, ma non è una consolazione…

Deiola voto 5: si fa vedere poco e non si prende responsabilità. Assente ingiustificato.

Marin voto 5.5: è un calciatore di qualità e quantità, oggi non le mette in mostra.

Grassi voto 5.5: è stato il primo cambio di Mazzarri, ma non è stato il peggiore in campo…

Dalbert voto 4.5: non si rende conto di aver cambiato maglia, oggi gioca con l’Inter. Ex in confusione.

Keita voto 5: partita difficile per dare un giudizio, oggi il voto non può essere positivo.

Joao Pedro voto 5.5: si adegua alle difficoltà dei compagni.

A disposizione: Aresti, Radunovic, Altare, Lykogiannis 5.5, Obert s.v., Zappa 5.5, Oliva s.v., Ceter, Pavoletti 5.5, Pereiro.