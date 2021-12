Insigne lascia il Napoli: sì all’offerta faraonica di Toronto [CIFRE e DETTAGLI]

SportFair

Lorenzo Insigne lascia il Napoli e l’Italia. Si tratta di un fallimento per le squadre italiane che non sono riuscite a trattenere nel campionato di Serie A uno dei calciatori più forti in circolazione. Il club azzurro non è riuscito a mettere sul piatto un’offerta all’altezza per il rinnovo del contratto, si sono registrate trattative con Milan e Inter ma che non sono andate oltre semplici sondaggi.

L’offerta irrinunciabile è stata quella del Toronto, l’attaccante del Napoli ha detto sì. L’intesa è stata raggiunta sulla base di un quinquennale da 9,5 milioni di euro a stagione, cifre irraggiungibili per la maggior parte delle squadre. Il presidente De Laurentiis non è andato oltre i 3,5 milioni di euro a stagione, una cifra troppo bassa considerando il valore del calciatore. Dopo 10 anni Insigne lascia la squadra della sua città, confermandosi una vera e propria bandiera. Insigne concluderà la stagione in Italia, da giugno la MLS.