Innerhofer in gara con un casco speciale in Val Gardena: l’omaggio a Valentino Rossi [VIDEO]

SportFair

E’ andato in scena oggi in Val Gardena il supergigante di Coppa del Mondo maschile. E’ stato Kilde a trionfare sulle nevi italiane, per il secondo anno consecutivo. Il norvegese, alla terza vittoria stagionale dopo il rientro dal lungo infortunio al ginocchio destro, si è imposto con il tempo di 1’25”91. Alle sue spalle il duo austriaco composto da Matthias Mayer, per la seconda volta sul podio in Val Gardena in carriera, attardato di 22 centesimi e Vincent Kriechmayr, al quindicesimo podio in superG nel massimo circuito, che ha accumulato 27 centesimi di ritardo.

E’ Dominik Paris, sesto, il migliore degli azzurri. Ma ad attirare l’attenzione oggi sulle nevi italiane è stato Christof Innerhofer: nonostante il suo 28° posto, l’azzurro ha vissuto una giornata speciale, con un casco altrettanto speciale. Nel giorno del suo 37° compleanno, Innerhofer ha indossato un ‘elmetto’ unico, per omaggiare un suo idolo: Valentino Rossi.

Innerhofer, che ha sempre dichiarato la sua passione per la MotoGP e, soprattutto, per il Dottore, che è riuscito anche ad incontrare nel paddock tempo fa, ha indossato un casco interamente giallo, con la scritta “Grazie Vale”, per omaggiare il 9 volte campione del mondo, ritiratosi dalla MotoGP il mese scorso.

“Feel one day like Valentino Rossi”, ha scritto Innerhofer sui social, mostrando il suo casco, realizzato da Davide Degli Innocenti.

“È il mio idolo, non ha mai mollato. Quando uno ha passione, non conta l’età, vuole continuare a fare quello che fa. È capito a lui, sta capitando a me“, ha aggiunto nelle interviste post gara.