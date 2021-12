Brutto infortunio per Ricky Rubio: lo spagnolo dolorante, esce dal campo accompagnato dai compagni [VIDEO]

SportFair

Serata amarissima per i Cleveland Cavaliers che perdono Ricky Rubio. Il cestista spagnolo, dopo un inizio di partita spettacolare, è stato costretto ad uscire dal campo accompagnato dai suoi compagni di squadra a causa di un brutto infortunio.

A 2:20 dal termine del match, quando i Pelicans avevano già completato una rimonta che sembrava impossibile, Ricky Rubio è caduto sotto canestro, dopo aver dribblato Devonte Graham. Il playmaker spagnolo è scivolato ed il suo ginocchio si è piegato in piena caduta. Rubio è apparso subito dolorante ed è uscito dal campo senza appoggiare il piede sinistro.

Non si hanno notizie dell’infortunio e delle condizioni di Rubio, all’ultimo anno del contratto triennale che ha firmato con i Suns, prima di diventare free agent la prossima estate. Solo Kevin Love ha rilasciato qualche dichiarazione a riguardo dopo la partita: “la sua stagione è stata incredibile. Se devo evidenziare un singolo giocatore, sarebbe lui. È molto difficile. Ovviamente non sappiamo ancora niente di definitivo. Lo metteranno alla prova, guarderanno tutto… In situazioni come questa dobbiamo pregare. Siamo devastati per lui. In questa squadra siamo così uniti, che è come se un membro della tua famiglia cadesse. Fa male a tutti noi che qualcuno si faccia male, ma ancora di più qualcuno come Ricky, che ci dà tanto in tanti modi. E se si tratta di un infortunio grave per Ricky ovviamente ora sarebbe particolarmente crudele, proprio in questo momento. Ma è così che lo sport è, gloria e disastro. È ora di aspettare e incrociare le dita“.