Paura al Gp dell’Arabia Saudita di Formula 2: tragico incidente a Jeddah, Fittipaldi e Pourchaire estratti vivi [VIDEO]

La domenica di gara a Jeddah è iniziata nel peggiore dei modi. In attesa di vedere i piloti della Formula 1 sfrecciare in pista nel penultimo appuntamento stagionale, sul circuito si sono schierati i giovani della Formula 2 per il Gp dell’Arabia Saudita.

Una gara, però, iniziata davvero male! Al via della gara qualcosa non ha funzionato e la vettura di Pourchaire si è piantata in griglia, venendo letteralmente travolta da quella del collega Fittipaldi. I due piloti sono stati estratti vivi dalle rispettive vetture e, fortunatamente, entrambi coscienti. Dopo essere stati sottoposti agli accertamenti del caso sono stati trasportati in elisoccorso in ospedale.

La gara è stata momentaneamente interrotta per poi riprendere dopo una pausa angosciante. Un nuovo incidente, però, ha costretto ad interrompere definitivamente il Gp, che non ripartirà.

Fittipaldi avrebbe riportato delle ferite agli arti inferiori, ma si muove e parla. Si attendono ulteriori aggiornamenti sui piloti.