Terremoto nel calcio italiano: inchiesta della Guardia di Finanza sull’Inter per falso in bilancio

Non solo la Juventus, anche l’Inter rischia tantissimo e potrebbero verificarsi pesanti conseguenze per due dei club più importanti anche a livello Europeo. Dopo il controllo nella sede del club bianconero per il caos plusvalenze, si è registrata anche l’inchiesta della Guardia di Finanza nei confronti del club nerazzurro con l’accusa di falso in bilancio.

La Guardia di Finanza oggi ha acquisito documenti nelle sedi del club nerazzurro e della Lega con relazione alle plusvalenze agli anni 2017/19. Il 9 dicembre scorso le fiamme gialle avevano trasmesso un’informativa evidenziando alcune criticità sulle operazioni di una decina di calciatori, oggi le perquisizioni in sede.