Incendo nella galleria del vento dell’Aston Martin: la scuderia rassicura i fan

Il weekend del Gp dell’Arabia Saudita inizia con un imprevisto per l’Aston Martin. Nella serata di ieri, mercoledì 1 dicembre, in tantissimi hanno segnalato un incendo nella galleria del vento del team, a Brackley, per il quale è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Fortunatamente l’incendio non ha causato grossi danni e la scuderia ha voluto chiarire la situazione con un tweet a seguito delle tante richieste di informazioni sull’accaduto: “abbiamo ricevuto numerose richieste di informazioni sugli incidenti nella nostra fabbrica di auto da corsa. Confermiamo che c’è stato un piccolo incendio nel sistema di ventilazione della nostra galleria del vento, che fortunatamente si è potuto spegnere rapidamente. Grazie per le vostre richieste, significa molto per noi”, si legge in un tweet.

Nessun problema, dunque, a Jeddah, per Vettel e Stroll, le cui macchine erano già arrivate sane e salve in Arabia Saudita per il nuovo weekend di gara, il penultimo della stagione.