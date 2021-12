Come sta Immobile? “E’ in quarantena perché la moglie Jessica è positiva al Covid”

SportFair

Si avvicina la 19esima giornata del campionato di Serie A, ultimo appuntamento del girone d’andata e prima della pausa per le vacanze di Natale. La Lazio è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Genoa, la squadra di Maurizio Sarri sarà impegnata in trasferta contro il Venezia. E’ giallo sulla presenza di Ciro Immobile, calciatore fondamentale per i biancocelesti.

Secondo quanto riporta ‘Il Tempo’ Immobile avrebbe saltato la sfida contro il Genoa perché in quarantena dopo dopo la positività della moglie Jessica. Il calciatore sarebbe in isolamento ma potrebbe tornare in tempo per la partita contro il Venezia, mercoledì scadono i sette giorni dall’ultimo contatto con un positivo. Al massimo potrebbe finire in panchina con la possibilità per il tecnico Sarri di schierarlo solo in caso di necessità.