Il Villarreal snobba la Juventus: “meglio loro che il Manchester City”

SportFair

Continuano ad arrivare reazioni dopo i sorteggi di Champions League. Sono due le squadre italiane in corsa, l’Inter dovrà vedersela contro la corazzata Liverpool, mentre la Juventus è stata sorteggiata con il Villarreal. Si tratta di un sorteggio alla portata per la squadra di Massimiliano Allegri che non dovrà comunque sottovalutare l’avversario.

Sono arrivate delle reazioni anche dal club spagnolo, in particolar modo ha parlato Marcos Senna, ex centrocampista e attuale responsabile delle relazioni istituzionali del Villarreal: “la Juventus? E’ una grande squadra, ma non si può negare che il City sarebbe stata una rivale più pericolosa. Il City è reduce da una finale e sarebbe stata una squadra più pericolosa, Guardiola ci conosce meglio. La Juventus non sta attraversando un buon momento, ma è una grande squadra e sappiamo che per passare dovremo sudare sangue”.

Poi continua: “ci aspetta un club verso il quale nutriamo un profondo rispetto, e stiamo già pensando a come affrontarli. Però analizzando i vari fattori credo che per noi il clima sia migliorato. Il City ci avrebbe dato maggiori insidie”.