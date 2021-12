Il tuffo in piscina ed il party scatenato, così Valtteri Bottas ha salutato la Mercedes [VIDEO]

SportFair

E’ terminata la stagione 2021 di Formula 1 e con essa anche l’avventura di Valtteri Bottas in Mercedes. Le strade del finlandese e del team di Brackley si separano: Bottas inizia un nuovo capitolo con l’Alfa Romeo lasciando il suo posto a George Russell.

Nonostante Bottas non sia riuscito ad essere d’aiuto a Hamilton nell’ultimo Gp dell’anno, che ha decretato Max Verstappen campione del mondo, il finlandese e la Mercedes si sono detti addio in grande stile: dopo la gara di Abu Dhabi, Bottas si è prima tuffato in piscina, ancora con la tuta addosso, per poi scatenarsi nel party d’addio e di festeggiamento per il titolo Costruttori (nel quale si è divertito follemente anche Toto Wolff).

Chiamasi servizio pubblico, Valterri Bottas feat Backstreet Boys. pic.twitter.com/yK14kiKjWF — • 𝓢𝓲𝓵 •❄️🎄🦄 (@_lasilviaaa) December 13, 2021