Il ‘Trofeo Valentino Rossi’, la Dorna pensa ad un grande omaggio per il Dottore: di cosa si tratta

L’ultima stagione di MotoGp è stata scoppiettante e si è conclusa con il successo finale di Fabio Quartararo. E’ stato un campionato storico per l’addio alla MotoGp di Valentino Rossi, il Dottore ha deciso di ritirarsi. E’ stato uno dei piloti più forti della storia del motociclismo, nel corso della carriera è riuscito a togliersi tante soddisfazioni e vincere tanti trofei. Il pilota italiano si è confermato un grandissimo protagonista anche fuori dalla pista, un vero e proprio modello per tantissimi tifosi.

Per questo motivo la Dorna ha intenzione di omaggiarlo anche per il futuro. L’intenzione è quella di affidargli un trofeo da assegnare ai migliori della classe, il ‘Trofeo Valentino Rossi’. Sono tante le soluzioni al vaglio: dal riconoscimento al pilota con più giri veloci in gara al termine della stagione di MotoGp, al maggior numero di sorpassi. Si tratta di un premio assegnato dal pubblico e identificato con il numero 46.