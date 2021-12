Il sorteggio di Champions League 2.0 LIVE: le avversarie di Juventus e Inter agli ottavi

SportFair

Il primo sorteggio degli ottavi di Champions League è stato annullato a causa di un errore durante l’estrazione delle palline, si è deciso di ripetere il sorteggio. La Juventus aveva pescato lo Sporting, l’Inter invece l’Ajax. La Uefa ha ufficializzato la decisione: “a seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica agli arbitri quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatto alle 15.00 CET”.

Tra le teste di serie le squadre più pericolose sono Bayern Monaco, Manchester City e Liverpool, si tratta di compagini senza punti deboli ed in grado di vincere tutte le partite. In grande ripresa anche il Real Madrid, la squadra di Ancelotti sta volando in Liga Spagnola. Una possibile outsider è sicuramente l’Ajax, vera macchina da gol. Punto interrogativo per il Manchester United, in ripresa con l’arrivo di Rangnick. La squadra più debole in prima fascia è il Lille.

In seconda fascia le squadre più pericolose sono Psg e Atletico Madrid, in particolar modo i francesi possono contare su una squadra fortissima. Il Chelsea non ha bisogno di presentazioni, Sporting e Benfica non sembrano in grado di arrivare molto lontano. Nettamente inferiori Villarreal e Salisburgo.

TESTE DI SERIE

Ajax

Bayern Monaco

Manchester City

Liverpool

Manchester United

Real Madrid

JUVENTUS

Lille

NON TESTE DI SERIE

Paris Saint-Germain

Sporting

INTER

Atletico Madrid

Chelsea

Benfica

Salisburgo

Villarreal

Il sorteggio in diretta su SportFair dalle 15