Il ritorno di Nadal, lo spagnolo in campo ad Abu Dhabi: la spunta Murray e raggiunge Rublev in finale

E’ andato in scena il big match tra Rafael Nadal ed Andy Murray al Mubdala World Tennis di Abu Dhabi, si tratta di un torneo di esibizione ma comunque prestigioso. Lo spagnolo non giocava dallo scorso 6 agosto a causa di un infortunio al piede, non era ovviamente al meglio della forma ma ha confermato le qualità straordinarie.

E’ stata una partita nel complesso di buon livello, Murray ha vinto grazie ai break arrivati nella fase decisiva dell’incontro, il primo nel sesto gioco e il secondo nel dodicesimo. La partita si è conclusa sul risultato di 0-2 (3-6, 5-7). Murray incontrerà in finale Rublev.