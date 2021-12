Il Natale di Leo Messi si fa sexy: il ballo con la sua Antonella è davvero sensuale [VIDEO]

SportFair

I calciatori si stanno godendo un po’ di relax prima di tornare in campo per la seconda metà della stagione. Tutti i giocatori si sono riuniti con le proprie famiglie per celebrare il Natale e hanno condiviso sui social i loro momenti speciali.

Leo Messi è volato al caldo, dove ha festeggiato con dei balli sensuali in compagnia della moglie Antonella Roccuzzo. La festa nella notte della vigilia di Natale si è trasformata in qualcosa di davvero sexy: il giocatore del PSG in pantaloncini e t-shirt e la moglie con un semplice abitino corto rosso sono stati ripresi durante un balletto sensuale, terminato con un romantico bacio.