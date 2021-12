Gremio-Douglas Costa, è rottura: il club nega la festa di matrimonio, il calciatore si “vendica” sui social

SportFair

Douglas Costa continua a far discutere, soprattutto per episodi fuori dal campo. L’esperienza con il Gremio non è stata di certo entusiasmante, sia dal punto di vista personale che di squadra. Adesso è finito nel mirino per un episodio fuori dal campo. Il Gremio affronterà stanotte l’Atletico Mineiro in una partita fondamentale per evitare le retrocessione, sarà necessaria una vittoria ed una serie di combinazioni anche nelle altre partite. La posta in palio è altissima e l’ex Juventus… avrebbe voluto festeggiare.

Il calciatore aveva chiesto alla società un permesso per martedì 7 dicembre con l’intenzione di festeggiare le nozze con la sua compagna, la modella Nathalia Felix a Rio de Janeiro. Il Gremio ha risposto con un secco no, scatenando le reazioni di Douglas Costa. Il brasiliano ha cancellato dai social tutte le foto che lo ritraevano con la maglia del Gremio. Le nozze erano state celebrate con una cerimonia riservata nel mese di luglio con la promessa di festeggiare alla fine dell’anno. Il rifiuto del Gremio ha fatto saltare, ulteriormente, l’evento.