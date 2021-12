Il gol, l’infortunio e l’ammonizione volontaria: Iago Aspas si toglie la maglietta per saltare il prossimo match

SportFair

La Liga spagnola è sempre più spettacolare, la corsa al titolo continua a regalare emozioni con il Real Madrid che è la candidata numero uno alla vittoria finale. Sono arrivate indicazioni anche per la zona Champions, Europa League e salvezza, una partita interessante è stata quella tra Celta Vigo e Valencia. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-2, vantaggio dei padroni di casa con Aspas, poi la reazione degli ospiti che hanno ribaltato tutto con Duro e Gomez.

La partita è salita alla ribalta per un episodio che si è verificato nei primi minuti ed il protagonista è stato Iago Aspas. La stagione dell’ex Liverpool e Siviglia è stata, fino al momento, molto positiva: in 16 partite ha messo a segno 7 gol. Aspas è stato in grado di sbloccare la partita contro il Valencia dopo appena 11 minuti, ma è stato costretto a fermarsi per un problema all’adduttore destro. Aspas va in gol, si fa male e decide di farsi ammonire. Il motivo? Il calciatore era in diffida e salterà dunque la prossima partita contro il Maiorca, si tratta di un’ammonizione studiata e volontaria considerando che avrebbe comunque saltato il match a causa dell’infortunio. Il comportamento è stato considerato antisportivo e non sono da escludere provvedimenti.