Il gol più bello arriva dalla terza divisione spagnola: la rovesciata è da applausi [VIDEO]

L’ultimo weekend di campionato ha regalato tantissime emozioni con prodezze veramente spettacolari che hanno fatto il giro del web. Il gol più bello si è registrato in terza divisione spagnola nel match tra Torrent e Jove. I favori del pronostico erano tutti a favore dei padroni di casa grazie ad un rendimento importante nelle ultime partite, discorso opposto per gli ospiti, reduci da cinque sconfitte consecutive.

La partita si è conclusa sul risultato di 1-0 che ha permesso ai padroni di casa di portarsi a quota 21 punti in classifica, al settimo posto. Situazione preoccupante per gli ospiti, vicinissimi alla zona retrocessione. Il gol che ha deciso il match è stato messo a segno da Christian Albert, protagonista di una rovesciata pazzesca che ha fatto in poco tempo il giro di tutti i social.