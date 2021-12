Il dietrofront di Helmut Marko: “Mercedes legale in Brasile, motore miracoloso”

SportFair

Il campionato di Formula 1 è andato in archivio, ma continuano ad arrivare reazioni. La stagione si è conclusa con il trionfo di Max Verstappen, l’olandese ha avuto la meglio di Lewis Hamilton. Si sono registrate tantissime polemiche nell’ultimo gran premio di Abu Dhabi, in particolar modo per la gestione degli ultimi giri che hanno favorito il pilota della Red Bull.

La rimonta di Hamilton era iniziata dal gran premio del Brasile con la Mercedes che aveva montato un nuovo motore endotermico, le prestazioni avevano insospettito la Red Bull.

Il consigliere della casa austriaca, Helmut Marko è tornato sull’argomento: “sono sicuro che in Brasile fosse tutto legale”, ha detto al portale tedesco “Formel1”. “Il modo in cui Hamilton ci è passato davanti è stato davvero singolare e dopo quella gara tutte le misurazioni sulla velocità massima sono tornate alla normalità”.

“Tutto ruota attorno al loro motore. In Brasile solo lui aveva quest’arma miracolosa, ma è andata così e non vogliamo dare la colpa a nessuno”.