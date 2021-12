Il Covid minaccia la Serie A: tre casi di positività, la Salernitana non parte per Udine

Dopo le varie partite rinviate in Inghilterra, arriva il turno anche degli italiani: il Covid adesso minaccia anche la Serie A. A causa di tre nuovi casi di positività l’Asp ha vietato alla Salernitana di Ribery di partire per il Friuli, dove domani dovrebbe disputare l’ultima partita del girone d’andata contro l’Udinese.

L’azienda sanitaria ha effettuato un altro giro di tamponi, che ha confermato le positività e merse e nel caso in cui i risultati del resto della squadra e della società dovessero essere negtivi allora nella giornata di domani la Salernitana partirà verso Udine con un volo privato.

“La Lega ci ha confermato che la partita si gioca alle 18.30 e che la Salernitana ha prenotato un charter domani mattina alle 10 per essere regolarmente in campo. Non ci saranno assolutamente stravolgimenti. Che i tifosi vengano perché la partita al 99,9% si gioca, non c’è motivo per dubitare di questo“, ha affermato Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica del club friulano.