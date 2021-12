Il calendario di Champions, Europa League e Conference: data e orario delle squadre italiane

SportFair

Nella giornata di ieri sono andati in scena i sorteggi di Champions League, non sono mancati i colpi di scena. Il primo sorteggio è stato annullato a causa di un errore durante l’estrazione delle palline ed il successivo ricorso dell’Atletico Madrid. In seconda battuta sono stati decisi i nuovi accoppiamenti. Sono due le squadre italiane in corsa, si tratta di Juventus e Inter che dovranno vedersela rispettivamente contro Villarreal e Liverpool, sfida più agevole per i bianconeri mentre i nerazzurri dovranno tirare fuori una prestazione di assoluto livello. Sorteggiati anche i sedicesimi di Europa League con tre italiane in campo. Sfida affascinante per il Napoli contro il Barcellona, la Lazio contro il Porto e l’Atalanta con l’Olympiacos. Infine la Conference League, la Roma entrerà in scena dagli ottavi di finale. Nel frattempo sono state sorteggiate le date.

Champions League

15 Febbraio ore 21

SPORTING-MANCHESTER CITY

PSG-REAL MADRID

16 Febbraio ore 21

SALISBURGO-BAYERN MONACO

INTER-LIVERPOOL

22 Febbraio ore 21

CHELSEA-LILLE

VILLARREAL-JUVENTUS

23 Febbraio ore 21

BENFICA-AJAX

ATLETICO-MANCHESTER UNITED

8 Marzo ore 21

BAYERN-SALISBURGO

LIVERPOOL-INTER

9 Marzo ore 21

MANCHESTER CITY-SPORTING

REAL MADRID-PSG

15 Marzo ore 21

AJAX-BENFICA

MANCHESTER UNITED-ATLETICO

16 Marzo ore 21

LILLE-CHELSEA

JUVENTUS-VILLARREAL

Europa League

17 Febbraio ore 18.45

BARCELLONA-NAPOLI

ZENIT-BETIS

DORTMUND-RANGERS

TIRASPOL-BRAGA

ore 21

SIVIGLIA-DINAMO ZAGABRIA

ATALANTA-OLYMPIACOS

LIPSIA-SOCIEDAD

PORTO-LAZIO

24 Febbraio ore 18.45

DINAMO ZAGABRIA-SIVIGLIA

OLYMPIACOS-ATALANTA

SOCIEDAD-LIPSIA

LAZIO-PORTO

ore 21

NAPOLI-BARCELLONA

BETIS-ZENIT

RANGERS-DORTMUND

BRAGA-TIRASPOL

Conference League

17 Febbraio ore 18.45

FENERBAHCE-SLAVIA PRAGA

MIDTJYLLAND-PAOK

RAPID VIENNA-TOTTENHAM/VITESSE

ore 21

MARSIGLIA-QARABAG

PSG-TEL AVIV

LEICESTER-RANDERS

CELTIC-BODO GLIMT

SPARTA PRAGA-PARTIZAN

24 Febbraio ore 18.45

QARABAG-MARSIGLIA

TEL AVIV-PSV

RANDERS-LEICESTER

BODO GLIMT-CELTIC

PARTIZAN-SPARTA PRAGA

ore 21