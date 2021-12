Il 4-2-2-2 di Rangnick porta i frutti: quinto risultato utile consecutivo, ma contro il Newcastle è solo 1-1

SportFair

La Premier League non si ferma mai, in campo Newcastle e Manchester United in lotta per traguardi diversi. Nonostante il cambio di proprietà e gli obiettivi molto ambiziosi, la classifica dei padroni di casa continua ad essere preoccupante, sarà necessario un cambio di passo nel girone di ritorno. I Red Devils sono reduci da un buon rendimento dopo l’arrivo in panchina di Rangnick per l’esonerato Solskjaer.

La partita tra Newcastle e Manchester United si è conclusa sul risultato di 1-1. Grande curiosità per il modulo schierato da Rangnick, si tratta di un 4-2-2-2. Grande intensità al centro del campo, qualche difficoltà di troppo sugli esterni. Nella coppia arretrata davanti alla difesa sono stati schierati Mc Tominay e Fred, in posizione più avanzata Fernandes e Rashford che sono due calciatori offensivi, più la coppia d’attacco formata da Cristiano Ronaldo Greenwood. Si tratta di un modulo con pregi e difetti, è imprevedibile, ma in fase difensiva la squadra rischia molto. Ovviamente il sistema di gioco cambia in relazione alle fasi del gioco.

Vantaggio del Newcastle con Saint-Maximin dopo appena 7 minuti. Nel secondo tempo lo United si gioca la carta Cavani ed è proprio l’ex Napoli a siglare il gol del definitivo 1-1 al 71′. Il Manchester United sale a 28 punti, il Newcastle a 11.