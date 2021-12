Il 2021 un anno da incorniciare: così lo sport ha salvato l’Italia, Grazie Azzurri!

SportFair

In questi ultimi giorni di questo 2021 è impossibile non stilare i bilanci di quanto accaduto n questi 12 lunghi mesi. Tanto è cambiato da quando abbiamo dato il bevenuto al 2021, ma c’è ancora uno sgradito ospite da combattere, che vuole a tutti i costi essere il protagonista assoluto.

Nel 2021 abbiamo detto addio al coprifuoco, dando il benvenuto ai vaccini contro il Covid-19, che dopo un’estate ed un autunno tutto sommato sereni sta tornando a incutere timore in tutti gli italiani, con una nuova ondata di contagi.

Oggi, però, non vogliamo dare troppa visibilità a questo virus spietato e alle decisioni discutibili prese per provare a fermare la pandemia, oggi vogliamo regalare un po’ di positività (non quella da Covid-19), un po’ di felicità e pura gioia, oggi vogliamo parlare di ciò che in questo 2021 è riuscito a regalare agli italiani una bellissima via di fuga, una parentesi di estasi e godimento: lo sport e le imprese degli atleti italiani.

Nel 2021, in Italia, per fortuna, non si è parlato solo di Covid: lo sport, grazie alle gesta degli azzurri, ha preso il sopravvento e ha permesso agli italiani tutti di distrarsi e salvarsi. L’Italia ha trovato dei validi motivi per festeggiare, per essere felici, oltre che tanti spunti per invogliarsi a non mollare mai, a lottare sempre e non arrendersi.

Lo sport è passione, è festa, è godimento e quando poi arrivano delle vittorie speciali e delle imprese storiche, allora diventa estasi pura.

Tutto è iniziato con la vittoria degli azzurri di Mancini agli Europei di calcio, avvenuta nello stesso giorno in cui Berrettini è diventato il primo italiano a giocare una finale a Wimbledon, cedendo purtroppo a Novak Djokovic.

Agosto, poi, è stato un boom di emozioni con le imprese degli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia ha conquistato il record assoluto di medaglie, 40, con 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. Strepitose le imprese di Jacobs, Tamberi, Palmisano, Stano ed il quartetto azzurro dell’inseguimento su pista tra i tanti. Anche le Paralimpiadi di Tokyo hanno regalato gioie immense, con una Bebe Vio stratosferica e le azzurre dei 100 metri immense: iconica l’immagine di Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contraffatto che tagliano il traguardo della sfida della categoria T63.

Anche il tennis azzurro ha regalato gioie speciali, con Camila Giorgi vincitrice del torneo WTA di Montreal, Sinner invece di ben 4 tornei, con la partecipazione poi alle Finals, al posto di Berrettini, infortunato. Splendido anno anche per Sonego.

Sorride anche l’Italia della pallavolo, che dopo le delusioni olimpiche si è presa uno splendido riscatto, vincendo i titoli Europei sia femminile che maschile.

Per concludere, poi, la stagione sciistica è iniziata nel migliore dei modi, con l’Italia che promette bene in vista della Olimpiadi invernali ed una Sofia Goggia partita alla grande.

Il 2021 è stato anche l’anno di importanti addii: Aldo Montano, Valentino Rossi, Antonio Cairoli e Federica Pellegrini si sono infatti ritirati.

Il 2021 è stato l’anno della rinascita per moltissimi e non possiamo che augurarci che sia stato solo l’inizio di un percorso sempre più prosperoso e ricco di successi. Grazie Italia, Grazie Azzurri.