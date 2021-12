Il 2021 termina in maniera tremenda per Rossella Fiamingo: rubata la maschera delle Olimpiadi di Tokyo [FOTO]

SportFair

Dopo l’argento a Rio 2016, le Olimpiadi di Tokyo 2020 non hanno regalato a Rossella Fiamingo una gioia grande come quella vissuta in Brasile. La schermitrice azzurra è uscita ai quarti di finale nella gara individuale e tutti noi ricordiamo le sue lacrime di delusione dopo l’eliminazione. La catanese, però, è riuscita a tornare a casa comunque con una medaglia, un bronzo, conquistato nel torneo di spada a squadre.

Un bilancio quindi non deludente per Rossella Fiamingo, il cui 2021, però termina in maniera tremenda. La spadista siciliana ha infatti condiviso ieri nelle sue Storie Instagram una foto del finestrino della sua auto rotto, accompagnata dalla scritta “la maschera delle Olimpiadi… Auguri“, facendo intendere, dunque, che sul sedile della sua auto c’era proprio la sua cara maschera, che le è stata rubata.