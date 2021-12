Icardi è irriconoscibile: pancetta e chili di troppo, l’attaccante è fuori forma [FOTO]

SportFair

Gli ultimi mesi non sono stati sicuramente facili per Mauro Icardi, dentro e fuori dal campo. L’argentino non è più un punto di riferimento per il Psg, è chiuso dai tanti campioni presenti nel reparto avanzato. In più si sono registrati incomprensioni con la moglie Wanda Nara a causa di un presunto tradimento da parte del calciatore, la situazione adesso è tornata tranquilla ma il matrimonio ha rischiato di naufragare.

Il futuro di Icardi è ancora tutto da decidere, non è da escludere l’addio al club francese già dalla sessione di mercato invernale. Nel frattempo il calciatore si è lasciato andare a momenti di relax, forse un po’ troppo. L’ex Inter è volato in Argentina per trascorrere le vacanze con la famiglia, a preoccupare è la forma fisica del calciatore. Come conferma una Stories Instagram, il giocatore appare appesantito, con pancetta e qualche chilo di troppo. Alla ripresa degli allenamenti Icardi dovrà lavorare molto per tornare al cento per cento della condizione.