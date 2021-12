Icardi e Wanda Nara denunciati per riciclaggio di denaro: “pratica comune per gli atleti ad alte prestazioni”

SportFair

Continuano i problemi fuori dal campo per la coppia Mauro Icardi-Wanda Nara. L’attaccante del Psg è concentrato sulla stagione in corso, l’ex Inter potrebbe cambiare di nuovo maglia a gennaio con la trattativa in corso per il ritorno in Italia, alla Juventus. La crisi coniugale con Wanda Nara sembra alle spalle, la coppia è stata vicinissima alla separazione ma, adesso, sarebbe tornato il sereno.

Nel frattempo arrivano nuovi dettagli sulla vita privata della coppia, notizie che circolano direttamente dall’Argentina. Dubbi su una società fondata dalla coppia, la Work Marketing Football SRL, accusata di “riciclaggio di denaro”, “violenza istituzionale” e “corruzione strutturale”. La denuncia è arrivata da Fernando Miguez, titolare della Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.

Secondo radiodos.com.ar la denuncia è stata presentata “allo scopo di indagare sulla presunta commissione del reato sul riciclaggio di denaro previsto e punito dagli articoli del Codice penale, che potrebbe essere stato commesso dal Sig. Mauro Icardi e/o dalla Sig.ra Wanda Nara e/o da Work Marketing Football SRL. e/o persone sconosciute che avevano partecipato agli eventi che – a giudizio di questo denunciante – potrebbero essere inquadrati nelle manovre di evasione fiscale aggravata, tra gli altri reati che deriveranno dal racconto dei fatti”.

Fernando Miguez ha sostenuto nella sua denuncia che è “una pratica comune di quegli atleti considerati ad alte prestazioni che registrano società nel paese e all’estero cercando di proteggere in questo modo illegale i fondi eventualmente ricevuti in nero e procedere in questo modo al riciclaggio di beni per poi trasformarli in veri e propri redditi dimostrabili nel tempo a partire da provenienza lecita”.