Ibrahimovic svela un retroscena di mercato: “era tutto fatto con il Napoli, poi…”

Zlatan Ibrahimovic è un assoluto protagonista del Milan, il calciatore svedese continua a trascinare il club rossonero. La squadra di Stefano Pioli è pienamente in lotta per la vittoria dello scudetto, mentre in Champions League ha fallito la qualificazione agli ottavi e non parteciperà nemmeno all’Europa League. Potrà concentrarsi solo sul campionato di Serie A.

Ibrahimovic non è mai banale, l’attaccante ha svelato alcuni retroscena interessanti in un’intervista a Radio Deejay, per presentare il suo nuovo libro “Adrenalina”. “Nel fallimento esiste anche il successo. Faremo di tutto per conquistare lo scudetto”.

La trattativa con il Napoli, subito dopo l’esperienza con i Galaxy: “in quel periodo ho visto le immagini di tifosi azzurri, era una roba incredibile. Questa adrenalina mi poteva portare più avanti. Ho parlato con il Napoli, Mino Raiola aveva fatto tutto. Il giorno in cui dovevo firmare, hanno esonerato Carlo Ancelotti. Mi ha dato insicurezza questa cosa e da lì ho fatto un’altra scelta. Non è facile stare lontano dalla mia famiglia. La verità è che avrei dovuto fare quattro mesi al Napoli, vincere lo scudetto e tornare a casa. Invece è andata bene con il Milan. Ogni volta che si avvicina il ritiro, continuo a giocare”.

Sui premi personali: “il Pallone d’Oro non dipende e non è dipeso da me. Dipende da come guardano le cose. Non vincerlo non cambia la mia carriera. Ho giocato in grandi squadre, visitare diversi paesi, imparare nuove lingue… poi qualcosa ho vinto”.