Ibrahimovic ‘salva’ il Milan al 92′: a Udine termina 1-1

Pioli si salva nei tempi di recupero nel match di questa sera, valido per l’anticipo della 17ª giornata di Serie A. Un sabato sera non troppo soddisfacente per i rossoneri, che sono riusciti a metterci una pezza solo sul finale, grazie a Zlatan Ibrahimovic. L’Udinese si è portata in vantaggio al 17′ ed il Milan non è riuscito a rispondere subito presente. Solo al 92′ Ibrahimovic è riuscito a salvare il suo Milan con la rete del pareggio. 1 punto non troppo soddisfacente per il Milan, ma sicuramente migliore di una sconfitta. I rossoneri restano al comando in classifica ma Inter e Napoli adesso hanno la possibilità di superarlo.