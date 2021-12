Ibrahimovic-Materazzi, scintille: il botta e risposta è piccante [VIDEO]

SportFair

Milan e Inter sono due squadre in lotta per lo scudetto, si è registrato un botta e risposta tra un attuale protagonista dei rossoneri ed un ex interista: stiamo parlando di Marco Materazzi e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, ha lanciato le prime accuse. “Entrava da dietro per fare male, e noi calciatori capiamo subito quando uno entra per fare male o semplicemente entra duro. Con lui avevo un conto aperto da anni e l’ho saldato in un derby, quando l’ho colpito con una gomitata alla tempia”.

Le parole di Ibrahimovic hanno scatenato le reazioni di Marco Materazzi. Con un post su Instagram l’ex difensore ha pubblicato una foto della Coppa del Mondo, conquistata nel 2006 con l’Italia, e una della Champions League, vinta con i nerazzurri. Trofei che non sono stati mai conquistati da Ibra. “Post muto”, scrive Materazzi.