Antonio Conte è riuscito in pochissimo tempo a fare breccia nel cuore dei tifosi del Tottenham. In due mesi il tecnico italiano è riuscito a soddisfare tutti i fan della squadra inglese di cui ha preso le redini, ottenendo un successo dietro l’altro, nonostante qualche imprevisto legato al Covid.

Per questo motivo i tifosi del Tottenham hanno realizzato un coro speciale per Conte: “Antonio Conte, he eats spaghetti, he drinks Moretti, he hates f*cking Chelsea!“.