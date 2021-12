I sorteggi di Nations League, il girone dell’Italia: gli azzurri contro Inghilterra e Germania

SportFair

I prossimi mesi saranno fondamentali per la Nazionale italiana. La squadra di Roberto Mancini dovrà scendere in campo per gli spareggi al Mondiale in Qatar e non potrà permettersi un passo falso. Attesa anche per il sorteggio della fase a gironi di Nations League che prenderà il via nel 2022. L’Italia si trova in prima fascia insieme a Francia, Spagna e Belgio. Le 16 squadre saranno divise in quattro gironi da quattro squadre, i match del girone si disputeranno tra giugno e settembre 2022. In seconda fascia squadre del calibro di Portogallo, Olanda e Germania, in terza Inghilterra, Polonia e Croazia, più agevole la quarta ma con qualche insidia.

L’Italia in un girone di ferro. Gli azzurri sono stati sorteggiati nel Gruppo A3 con Ungheria, Inghilterra e Germania.

Queste le fasce del sorteggio della Lega A:

Fascia 1: Francia, Spagna, ITALIA, Belgio

Fascia 2: Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca, Germania

Fascia 3: Inghilterra, Polonia, Svizzera, Croazia

Fascia 4: Galles, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria

Il sorteggio in diretta su SportFair

A1

AUSTRIA

CROAZIA

DANIMARCA

FRANCIA

A2

REPUBBLICA CECA

SVIZZERA

PORTOGALLO

SPAGNA

A3

UNGHERIA

INGHILTERRA

GERMANIA

ITALIA

A4