Un lavandino, una brandina, una tv e la maglia della Samp sempre addosso: i primi giorni in carcere di Ferrero, è già un “idolo”

Massimo Ferrero si trova in carcere, l’ex presidente della Sampdoria è stato arrestato per reati societari e bancarotta. Successivamente si è dimesso da presidente del club blucerchiato. Attualmente si trova in cella a San Vittore, risultano indagati anche la figlia, l’ex moglie e un nipote, tutti ai domiciliari. L’obiettivo degli avvocati è quello di smontare o attenuare l’impianto accusatorio nei confronti di Ferrero e riuscire ad ottenere almeno i domiciliari.

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’ex presidente della Sampdoria non ha perso il buonumore ed in brevissimo tempo è diventato il beniamino di guardie e detenuti. Si trova da solo in una delle nove celle del primo piano: un ambiente spartano, sette metri quadrati con una brandina, un lavandino, il bagno e un piccolo televisore. E’ triste perché stasera non potrà assistere al derby contro il Genoa. Negli ultimi giorni ha ricevuto un pacco con una tuta e alcune magliette della Sampdoria che sono diventate la sua divisa nel reparto. Ferrero è stato descritto tranquillo e scherzoso con tutti. Tramite i legali ha mandato un messaggio alla squadra: “forza ragazzi, mi fido di voi”. Infine, si è preoccupato molto per la moglie e i figli.