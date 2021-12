Tomori fa esplodere San Siro, poi il pareggio di Salah: emozioni in Milan-Liverpool [VIDEO]

SportFair

Grandissime emozioni nei primi minuti dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, sono ancora tante le squadre in corsa per la qualificazione. Momento magico per il Milan, reduce da un buon rendimento anche in campionato nonostante qualche passo falso. I rossoneri hanno un solo risultato a disposizione per qualificarsi: la vittoria.

Un po’ di turnover per il Liverpool e i primi minuti sono subito scoppiettanti, la gara si sblocca dopo 29 minuti: è Tomori ad andare in rete in mischia. Esplode San Siro, veramente il dodicesimo uomo in campo oggi. Il Milan non ha intenzione di fermarsi, in palio ci sono gli ottavi. Poi arriva il pareggio di Salah.