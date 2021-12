Messi nei guai? Il suo hotel di Barcellona rischia di essere demolito: violati i regolamenti urbanistici

SportFair

Settimana di alti e bassi per Leo Messi. Il calciatore argentino ha ricevuto lunedì il suo settimo Pallone d’Oro, ma deve affrontare adesso un fastidioso imprevisto.

Secondo alcuni quotidiani, come Bild e The Times, l’hotel di lusso acquistato da Messi a sud i Barcellona dovrà essere demolito per ordine di una sentenza del tribunale.

Messi aveva investito su questa struttura, acquistandola per 30 milioni di euro: un hotel, il Mim Sitges, non troppo lontano dalla sua abitazione. Messi, però, era ignaro di alcuni dettagli che adesso si stanno rivelando ‘fatali’: sembra infatti che la costruzione violerebbe i regolamenti urbanistici. Violazioni a conoscenza del precedente proprietario.