Latifi ‘regala’ il Mondiale a Verstappen, Horner lo ringrazia: “gli faremo un bel regalo”

Max Verstappen è il nuovo campione del mondo di F1. Il pilota Red Bull ha vinto ieri, ad Abu Dhabi, una pazza gara dal finale incredibile che farà discutere a lungo. L’olandese ha approfittato della safety car per sostituire le gomme e giocarsi tutto all’ultimo giro: Verstappen è riuscito a superare Hamilton e a tagliare per primo il traguardo di Yas Marina.

Red Bull e Verstappen devono ‘ringraziare’ Latifi: è stato il canadese della Williams, motorizzata Mercedes, a rendere necessario l’ingresso in pista della Safety Car a causa di un incidente durante una battaglia con Mick Schumacher.

Sui social sono state tantissime le reazioni, ma a fare clamore sono anche le parole di Christiano Horner: “peccato che Mercedes abbia sporto reclamo. Non ho idea su cosa. Non so quale sia il problema. Potremo festeggiare quando il risultato sarà ufficiale. Max è stato straordinario, ha guidato così bene… Ad un certo punto il mondiale ci stava sfuggendo di mano. Perez ha fatto un lavoro fantastico, loro avevano una macchina più veloce, non ho capito perché non abbiano cambiato le gomme. Noi ne abbiamo approfittato” ha affermato ai microfoni Sky.

“Daremo a Latifi un rifornimento a vita di Red Bull. C’era un bisogno disperato di quella safety, l’abbiamo colta in termini strategici. Io ho perso la voce urlando dopo il sorpasso. Pensavo che avrebbe superato alla curva 6 invece l’ha fatto più difficile alla curva 5. Sono stati anni lunghissimi senza vincere. La Mercedes era dominante. Siamo riusciti a batterla. Sono molto fiero di Max“, ha concluso il team principal Red Bull.