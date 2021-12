F1, Helmut Marko sugli ultimi giri di Abu Dhabi: “Masi? Voleva far terminare il Gp in condizioni di gara”

SportFair

L’ultimo gran premio di Formula 1 ha regalato veramente tantissimi colpi di scena, la gara di Abu Dhabi si è decisa all’ultimo giro con il trionfo di Verstappen che ha avuto la meglio di Hamilton anche nella classifica generale. Si sono registrate tantissime polemiche, in particolar modo per la decisione della direzione di gara di non terminare il gran premio sotto Safety Car dopo l’incidente di Latifi.

Si è tanto parlato delle decisioni del Direttore di Gara, Michael Masi, in particolar modo la Mercedes si è infuriata per la gestione degli ultimi 5 giri del gran premio. Il consulente di Red Bull Helmut Marko ha valutato positivamente la gestione di Masi: “bisogna dare credito all’agire di Michael Masi, che voleva far concludere la corsa in condizioni normali. È come l’arbitro, ha il diritto di decidere”, ha detto Marko a ServusTV.