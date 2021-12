Hamilton-Verstappen, che battaglia! Mercedes furiosa a Jeddah, Max sanzionato

SportFair

Il Gp dell’Arabia Saudita sta regalando spettacolo puro, ma anche polemiche e tanto caos! Dopo due bandiere rosse a causa di due incidenti, la prima delle quali forse non del tutto necessaria, la gara è entrata finalmente nel vivo e Hamilton e Verstappen si sono sfidati lottando con tutte le loro forze!

Non sono mancati gli episodi scorretti! Verstappen è finito sotto investigazione, infatti, per un contatto col suo rivale a seguito del quale ha tagliato la curva. La Direzione Gara, nettavamente in difficoltà in questa domenica di gara, ha poi deciso di assegnare una penalità di 5 secondi a Max Verstappen.

Non sono mancati altri episodi clamorosi in pista, con i due piloti che hanno regalato scintille.