Lewis Hamilton rischia una punizione per aver saltato il Gala di fine anno: l’avvertimento del nuovo Presidente FIA

SportFair

La Mercedes e Lewis Hamilton, ormai è noto a tutti, sono rimasti molto feriti dal finale di stagione 2021 di Formula 1. La gara di Abu Dhabi e la sconfitta all’ultimo giro nel GP a Yas Marina hanno sconvolto tutto il team, che ha deciso dunque di non presentarsi ai FIA Prize Giving di qualche sera fa, in segno di protesta. Solo James Allison si è presentato a Parigi, per ritirare il premio per l’ottavo titolo Costruttori vinto da Mercedes.

La decisione di Hamilton di non presentarsi al Gala di fine anno potrebbe avere serie ripercussioni: il britannico, infatti, potrebbe essere punito per aver snobbato la cerimonia. A lanciare un avvertimento è stato il nuovo presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem che ha spiegato che Hamilton potrebbe essere soggetto a sanzioni: una multa o un rimprovero che fa scattare una penalità di 10 posizioni in griglia per l’apertura della stagione 2022 in Bahrain.

E’ infatti presente un articolo nel regolamento sportivo della F1, precisamente l’articolo 6.6, che stabilisce che la mancata partecipazione alla cerimonia costituisce una violazione delle regole.

“Le regole sono regole, quindi esamineremo la situazione. Era in violazione? Devo esaminarlo. Dobbiamo seguire le nostre regole, ma nel frattempo questo non ci impedisce di far star bene un campione con questo sport. È facile essere gentili con le persone, è economico essere gentili e anche motivare le persone. Ma se c’è una violazione non c’è perdono“, ha affermato il nuovo numero 1 FIA.