Hamilton è sincero: “oggi Max è stato più forte”, Verstappen: “tutto alla perfezione”

Max Verstappen partirà in pole ad Abu Dhabi, ultimo gran premio della stagione di Formula 1. L’olandese ha sfruttato un gioco di squadra della Red Bull grazie alla scia del compagno Perez. Al termine delle qualifiche ha parlato proprio Verstappen. “è una sensazione fantastica, abbiamo migliorato la macchina in qualifica perché abbiamo avuto degli alti e bassi in questi giorni. Le Mercedes sono state forti ultimamente, ma guardo a domani e spero che tutto vada per il meglio. Mi sento bene con tutte le gomme, con le soft dovrebbe essere più semplice. Importante fare una buona partenza e fare del nostro meglio, poi vedremo chi vincerà. Sono sollevato dopo le qualifiche, faccio sempre del mio meglio, oggi ha funzionato tutto alla perfezione”.

Poi è il turno di Hamilton: “Max ha fatto un grande giro oggi, non potevamo competere con lui. Siamo andati forte nelle prove, ma siamo comunque in una buona posizione e sono sicuro che le mie gomme siano le migliori per la gara. Ho perso tanto tempo in curva 5, nell’ultimo giro potevo fare di meglio ma non potevo battere quel tempo, ha meritato la pole. Sono in prima fila, ci sarà una differenza per le gomme e mi regolerò in base a quello che farà lui domani”.