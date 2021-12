Hamilton vs Verstappen: entrambi i piloti convocati dagli stewart in Arabia Saudita

SportFair

Max Verstappen e Lewis Hamilton sono stati convocati dagli steward dopo il Gran Premio dell’Arabia Saudita per una presunta violazione del Codice sportivo internazionale della FIA.

Verstappen è arrivato secondo dietro ad Hamilton in Arabia Saudita dopo aver ricevuto una penalità di cinque secondi per aver lasciato la pista e guadagnato un vantaggio alla curva 1. Ma il pilota della Red Bull ha ricevuto un’ulteriore convocazione alle 23:40 ora locale per presunta violazione dell’articolo 2, capitolo IV, Appendice L del Codice Sportivo FIA.

L’incidente in questione è avvenuto alla curva 27 alle 2219 ora locale, mentre è stato convocato anche Hamilton, che ha vinto la gara per livellare il campionato.

Il capitolo dell’articolo recita: “la causa di una collisione, la ripetizione di errori gravi o l’apparenza di una mancanza di controllo sul controllo (come l’abbandono della pista) saranno segnalati ai Commissari Sportivi e potranno comportare l’imposizione di sanzioni fino al squalifica di qualsiasi conducente interessato“.