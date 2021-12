Ma cosa ha fatto Cuadrado? Incredibile gol da calcio d’angolo in Juventus-Genoa [VIDEO]

SportFair

E’ in corso il posticipo della domenica, valido per la 16ª giornata di Serie A, tra Juventus e Genoa. I bianconeri si sono portati presto in vantaggio, grazie ad una fantastica rete di Cuadrado, che ha segnato al 9′. Un gol davvero spettacolare: il giocatore della Juventus ha segnato direttamente dal calcio d’angolo.

Cuadrado ha battuto dalla bandierina e la palla è finita direttamente in porta. Una rete davvero spettacolare che sta diventando già virale.