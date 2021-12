Globe Soccer, la Nazionale italiana è la miglior squadra dell’anno, Mancini miglior tecnico

SportFair

E’ andata in scena la 13^ edizione dei Globe Soccer Awards 2021 a Dubai: dodici le categorie e numerosi big tra i finalisti. Sono arrivati importanti riconoscimenti per l’Italia, la Nazionale di Mancini è stata nominata la squadra dell’anno. “Una grande soddisfazione – sono le dichiarazioni del presidente della Figc Gabriele Gravina –, è il giusto riconoscimento per una famiglia unita come la nostra”. Miglior portiere Donnarumma, miglior difensore Bonucci, squadra maschile dell’anno il Chelsea.

“Conosciuto per le sue notevoli capacità di contrasto e la sua capacità di vincere duelli aerei, Leonardo Bonucci è attualmente uno dei giocatori più forti della Juventus, oltre ad essere stato fondamentale per il successo dell’Italia in UEFA Euro 2020”, è la motivazione della premiazione di Bonucci. Roberto Mancini è stato nominato come miglior allenatore dell’anno. Cristiano Ronaldo si aggiudica il premio come miglior marcatore di tutti i tempi.