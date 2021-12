Giovinco avverte Insigne: “anche a me avevano parlato di grandi cifre, ma non era vero”

SportFair

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare dello scoop legato a Lorenzo Insigne, che sarebbe pronto a dire addio al Napoli per volare in Canada ed iniziare una nuova avventura lontano, lontanissimo, dalla Serie A.

Ad intervenire nelle ultime ore è stato Sebastian Giovinco, interpellato proprio sul possibile addio di Insigne al Napoli. Giovinco, che in Canada ci ha giocato, a Toronto, dopo aver fatto le sue considerazioni sulle differenze tra lui quando decise di volare in America e l’Insigne di adesso e avr spiegato che andando a Toronto “sparisci dai radar”, ha anche avvertito il suo collega sulle cifre monstre di cui si parla.

“Insigne? Anche a me avevano parlato di grandi cifre, ma non era vero. Dipende da come parlano con lui. In Europa si parla al netto, quando ho scelto io Toronto quei soldi erano al lordo e dopo ho saputo di dover pagare le tasse su quei soldi lì”, ha affermato Giovinco ai microfoni Sky.