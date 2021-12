Gigi Datome è diventato papà: sui social il dolce annuncio [FOTO]

SportFair

Lo hanno tenuto nascosto per 9 mesi e adesso, a pochi giorni dal Natale ecco arrivare una splendida notizia: Gigi Datome e Chiara Pastore sono diventati genitori.

Il cestista azzurro, giocatore dell’Olimpia Milano, è diventato oggi papà di una splendida bambina, che si chiama Gaia. ““L’amor che move il sol e l’altre stelle”. Benvenuta, piccola Gaia! Tu e la mamma siete state bravissime! Buona vita a te e a noi💓“, ha scritto Gigione sui social a corredo di una tenerissima e simpatica foto delle tre mani unite, con la piccola che si è presentata al mondo intero mostrando il dito medio.

A dare alla luce la piccola Gaia è stata Chara Pastore, cestista anche lei e compagna di Datome. Classe ’86, giocatrice del Sanga Milano, l’ex Nazionale Chiara Pastore aveva sorpreso tutti quando ad aprile si era detta non pronta a tornare in campo dopo un anno di stop a causa del Covid. In realtà Chiara e Gigi avevano deciso di tenere custodito un importante segreto, rivelato a pochi intimi: quello di una splendida gravidanza.