Giallo Mourinho, non risponde alle domande dello studio e lancia una bordata agli attaccanti della Roma

Dominio dell’Inter che ha vinto all’Olimpico contro la Roma, la sfida si è conclusa sul netto risultato di 0-3: i gol sono stati realizzati da Calhanoglu su calcio d’angolo, Dzeko e Dumfries. E’ giallo al termine della partita, l’allenatore Mourinho ha deciso di non rispondere alle domande dello studio.

Solo un intervento a DAZN e frecciata nei confronti degli attaccanti della Roma: “L’Inter è più forte di noi in condizioni normale, in queste condizioni è molto più forte di noi. Oggi tra Covid, infortuni e squalificati era una formazione molto limitata. Il nostro potenziale offensivo era praticamente nullo, abbiamo avuto tre occasioni e non abbiamo segnato. Quando giochi con un’organizzazione difensiva nuova non puoi prendere gol come il primo e il terzo. Bene l’arbitro, siamo la squadra più indisciplinata della Serie A e mancava solo il giallo a Cristante”.