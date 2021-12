Genoa-Sampdoria 1-3, le pagelle di SportFair: Gabbiadini spicca il volo, il derby della Lanterna è blucerchiato

SportFair

Il Derby della Lanterna è della Sampdoria, dominio della squadra di D’Aversa che ha meritato ampiamente i tre punti, la compagine di Shevchenko conferma le grandissime difficoltà e dovrà cambiare passo per sperare di rientrare in corsa per la salvezza. Il Grifone è stato condizionato dalle assenze, ma la rosa è troppo giovane e, in queste condizioni, farà fatica a risollevarsi. Importante scatto in avanti della Sampdoria, per la classifica e per il morale. I tre punti possono rappresentare la svolta dopo gli ultimi giorni di caos a causa dell’arresto del presidente Ferrero. Gabbiadini apre le marcature dopo 7 minuti, nella ripresa arrivano altri due gol con Caputo e ancora Gabbiadini. Il Genoa non ha la forza di reagire. Finisce 1-3 con l’inutile gol di Destro.

Genoa-Sampdoria, le pagelle di SportFair

Genoa (3-5-1-1):

Sirigu voto 4.5: è responsabile sui primi due gol della Sampdoria. Che fine ha fatto?

Vanheusden voto 6: è uno dei migliori, ma non è una consolazione. Il cognome è da rivedere.

Masiello voto 5: in grossa difficoltà, non è in condizione e si lascia scappare gli avversari.

Criscito voto 5: sbaglia anche un calciatore della sue esperienza, non servono altri commenti.

Ghiglione voto 5.5: riesce a coprire la fascia, ma nella metà campo avversaria si fa vedere poco. Si tuffa in area di rigore.

Sturaro voto 5.5: prende un colpo sul viso nel primo tempo, non si riprende. Stordito.

Badelj voto 5.5: dovrebbe prendere la squadra sulle spalle. Troppo timido.

Hernani voto 5: ci prova con un tiro, è l’unica giocata della sua partita da dimenticare.

Cambiaso voto 5.5: Cambiasso? Lasciamo perdere… Il cross per Destro è, però, perfetto.

Ekuban voto 5: non è pronto per certi livelli, viene lanciato nella mischia ma non è in grado di fare di più.

Pandev voto 5.5: in questo caso l’esperienza c’è, le qualità forse non più…

All. Shevchenko. – A disposizione: Semper, Marchetti, Sabelli, Behrami, Bani, Biraschi, Vasquez 5.5, Destro 6.5, Portanova 6, Kallon s.v., Touré, Galdames.

Samdoria (4-4-2):

Audero voto 6: non viene molto impegnato dagli attaccanti del Genoa.

Bereszynski voto 6.5: molto bene in fase difensiva, si fa vedere anche con qualche cross.

Yoshida voto 6: non rischia e non sbaglia. Sicurezza.

Colley voto 6.5: chiude ogni iniziativa, si fa notare di piede e nel gioco aereo.

Augello voto 6.5: dimostra ottime qualità in entrambe le fasi del gioco. Melodia.

Thorsby voto 5.5: oggi è una nota stonata dei blucerchiati, viene anche ammonito dopo 34 minuti e il giallo lo condiziona.

Silva voto 6: ci prova anche con qualche inserimento ed il suo lavoro è prezioso.

Ekdal voto 6: calciatore di grande qualità che rappresenta un lusso per D’Aversa.

Candreva voto 7: top player della squadra, si conferma anche nel derby con l’ennesimo assist.

Caputo voto 6.5: chiude il derby con un gol ‘alla Caputo’. Cin cin sotto il settore ospite.

Gabbiadini voto 8: è per distacco il migliore della partita, è in un periodo di grande forma. Sigla una doppietta. Apre le ali.

All. D’Aversa. – A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot 6, Verre 6, Ciervo, Depaoli, Askildsen s.v., Dragusin 6, Ferrari, Quagliarella, Yepes, Murru.