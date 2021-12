Ganna punta ancora più in alto per la stagione 2022: l’azzurro vuole stabilire il nuovo record dell’ora

SportFair

Filippo Ganna minaccia il record dell’ora di Campenaerts. Nella stagione 2022 il corridore italiano punta a fare suo il primato mondiale, battendo i 55.089 del collega belga.

Dowsett ha fallito il suo tentativo qualche mese fa, ma Ganna potrebbe fare l’impresa e anche Campenaerts stesso crede che solo l’azzurro potrebbe rubargli questo record.

Ganna ha confessato durante la cerimonia del Giro d’Onore di qualche sera fa di avere questo obiettivo per la prossima stagione: “dobbiamo vedere se possiamo preparare tutto come vogliamo. Ci sto pensando e sto lavorando con la squadra. Se lo faremo non possiamo lasciare nulla al caso. In ogni caso non farò il tentativo in quota. Attaccherò il record dell’ora a livello del mare. Sarà qualcosa di diverso e questo mi darà più soddisfazioni“.

Ganna ha raccontato poi gli altri suoi obiettivi per la stagione 2022: “sogno di indossare la maglia gialla al Tour, mi piacerebbe indossarla, anche se so che non sarà facile perché è una gara difficile. La prima occasione si presenta il primo giorno con il tempo di apertura. Vedremo come andrà, ma una cosa è certa: sarà durissima ogni giorno“.