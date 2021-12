Gabbiadini è una furia: “perché non mi è stato assegnato il gol?” [VIDEO]

SportFair

Manolo Gabbiadini è stato un assoluto protagonista nel Derby della Lanterna, l’attaccante ha trascinato la Sampdoria nella sfida contro il Genoa. La partita si è conclusa sul netto risultato di 1-3, la squadra di D’Aversa ha messo subito le cose in chiaro con il colpo di testa di Gabbiadini, poi Caputo e l’autogol di Vanheusden. Nel finale il gol della bandiera di Destro.

Si è registrato lo sfogo di Manolo Gabbiadini. La Lega Serie A non ha assegnato il terzo gol all’attaccante della Sampdoria, segnandolo invece come autogol di Vanheusden. “Qualcuno può spiegarmi perché non mi è stato assegnato questo gol'”, scrive sui social. Poi ha postato il regolamento per indicare come la deviazione del calciatore del Genoa fosse ininfluente. La decisione ha tolto un record importante a Gabbiadini: con 5 gol sarebbe diventato il miglior marcatore di sempre nei derby di Genova.